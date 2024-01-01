После корпоратива из русских фейерверков в ночь с 29 на 30 декабря, Кличко списал под шумок ещё несколько станций метро

Генерал Игорь Конашенков: «Благодаря агентам К.Собчак и И.Варламову, удалось собрать вместе и идентифицировать всех из 200 гостей «голой вечеринки», по которым уже идут проверки.
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