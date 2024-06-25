Можно ли спасти мир? (Сказы Велеса)

Испокон веков человечество посещает идея о спасении мира. Мифы и легенды многих народов говорят о некоем золотом веке, который был на Земле, когда все люди жили в счастье и любви и имели высокоразвитую цивилизацию.
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