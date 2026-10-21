Глава Госдепа США Рубио обозначал, что США могут действовать в отношении Украины так, как считают нужным, так как без США Украины просто не существовало бы.
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« Без США Украины не существовало бы » Без США Украина была бы, но не было бы войны.