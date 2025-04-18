Матвиенко с главами парламентов СНГ возложила цветы на Пискаревском кладбище. 18 апреля в Петербурге проходит Межпарламентская Ассамблея СНГ.
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Матвиенко с главами парламентов СНГ возложила цветы на Пискаревском кладбище. 18 апреля в Петербурге проходит Межпарламентская Ассамблея СНГ.