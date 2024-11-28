Открытый тест сетевого режима SYNDUALITY: Echo of Ada состоится в декабре Bandai Namco и Game St...

Открытый тест сетевого режима SYNDUALITY: Echo of Ada состоится в декабреBandai Namco и Game Studio объявили, что следующее открытое сетевое тестирование для грядущего многопользовательского меха-экшена SYNDUALITY: Echo of Ada будет проходить с 12 по 20 декабря 2024 годаЧитать дальше → источник.