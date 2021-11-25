В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту задымления в горной выработке

25 ноября текущего года около 8 часов 35 минут местного времени в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление.
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