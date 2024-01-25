"100 грамм фронтовых". Депутаты АКЗС поспорили о запрете продажи алкоголя в праздники

Кое-кто из них считает, что за один день нельзя стать алкоголиком Одним из вопросов, которые депутаты АКЗС рассмотрели на первой в 2024 году сессии 25 января, стал законопроект о запрете продажи алкоголя в праздники.
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