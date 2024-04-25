В России дефицит водителей грузовиков достиг 25%

Нехватка водителей грузового транспорта (категория СЕ) выросла на 4% по итогам 2023 года и достигла отметки в 25%, сообщили «Известиям» в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов (входят 12 крупнейших транспортно-логистических компаний).