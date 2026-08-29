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В Московском регионе прогнозируют туман с видимостью до 100 метров

В Московском регионе прогнозируют туман с видимостью до 100 метров

Плотный туман ожидается в Москве и области в ближайшие часы, предупредили в главках МЧС России. По данным столичного управления, в Троицком и Новомосковском округах туман с видимостью 100–500 м сохранится до 07:00 мск 30 августа.

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