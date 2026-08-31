Подросток на питбайке влетел в иномарку в Ивановской области

16-летний подросток без прав на питбайке отца столкнулся с «Рено Меган» на трассе «Золотое кольцо», отец подростка привлечён к административной ответственности.
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