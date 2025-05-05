Бурятия: "Бессмертный полк" пройдет онлайн, участники могут загружать истории

В Бурятии патриотическая акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Жители региона могут до 6 мая 2025 года загрузить истории о своих героях на интернет-ресурсы или разместить портреты ветеранов на автомобилях с эмблемой "Бессмертного полка России".
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