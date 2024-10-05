Галина Огнёва: Дорогие и уважаемые учителя, наставники, ветераны педагогического труда!

Дорогие и уважаемые учителя, наставники, ветераны педагогического труда!Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!Образование – это жизнь! Волею судьбы и по велению сердца вы в такой замечательной профессии! У каждого из вас есть почётная миссия, ведь вы - путеводитель к образованию и образо.