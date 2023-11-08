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Житель Новосибирской области сдал конфискованный автомобиль на металлолом

Житель Новосибирской области сдал конфискованный автомобиль на металлолом

На машину был наложен арест по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения.В ноябре 2022 года жителя Купинского района поймали за вождением в нетрезвом виде, тогда он попал под уголовное дело по соответствующей статье.

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