Житель Новосибирской области сдал конфискованный автомобиль на металлолом

На машину был наложен арест по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения.В ноябре 2022 года жителя Купинского района поймали за вождением в нетрезвом виде, тогда он попал под уголовное дело по соответствующей статье.
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