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Лапорта был в ярости после 2:4 от «Жироны». На выходе из лож он выкрикивал: «Это невозможно!»

Как пишет Diario Sport, после окончания матча Лапорта был в ярости. Выходя из лож вместе с Деку и Рафой Юсте, он постоянно выкрикивал: «Это невозможно!» Отмечается, что гнев вызван как тем, что шансы «Барселоны» на попадание в число участников Суперкубка Испании теперь под угрозой, так и тем, что команда второй раз за сезон проиграла «Жироне».

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