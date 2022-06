CSIS Canadian Intelligence and the Round Table Origins of the Five EyesАвторы: Фабио Джузеппе и Карло Каризио - 31 мая 2022 годаМэтью ЭретВ этом месяце Целевая группа по национальной безопасности в Университете Оттавы опубликовала Белую книгу, в которой излагается план крупной реорганизации разведывательных служб Канады, чтобы лучше справляться с “интенсивной глобальной нестабильностью, когда безопасность Канады и других либеральных демократий находится под растущей угрозой”.