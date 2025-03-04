Guardian: Илон Маск остался в рядах ведущего научного сообщества Великобритании

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе — ведущем научном сообществе Великобритании, несмотря на желание учёных исключить его.
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