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Guardian: Илон Маск остался в рядах ведущего научного сообщества Великобритании

Guardian: Илон Маск остался в рядах ведущего научного сообщества Великобритании

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе — ведущем научном сообществе Великобритании, несмотря на желание учёных исключить его.

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