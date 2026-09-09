Страна и люди
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Страна и люди

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Три ближайшие помощницы Трампа получили от него по $45 000 на Рождество

Три ближайшие помощницы Трампа получили от него по $45 000 на Рождество

Президент США Дональд Трамп подарил трем своим ближайшим помощницам по 45 000 долларов (почти четыре миллиона рублей) на Рождество.

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