Три ближайшие помощницы Трампа получили от него по $45 000 на Рождество

Президент США Дональд Трамп подарил трем своим ближайшим помощницам по 45 000 долларов (почти четыре миллиона рублей) на Рождество.
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