Бои в провинции Кунар: о первой крупномасштабной операции советско-афганских войск

После ввода 25 декабря 1979 года советского воинского контингента в Афганистан, уже к февралю 80-го под контролем 40-й армии ВС СССР и войск ДРА находились 9 аэродромов, более 20 провинциальных центров и практически все крупные города.
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