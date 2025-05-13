Евраз НТМК хочет взыскать с таможни 40 млн рублей

ЕВРАЗ НТМК не первый раз судится с таможней. В 2023 году предприятие требовало от таможни признать незаконным решение о внесении изменений в классификацию товара и вернуть взысканную пошлину на полмиллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии