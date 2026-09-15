Пушилин объяснил, почему Украина героизирует нацистских преступников

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Героизация нацистских преступников времен Великой Отечественной войны на Украине - фантазии, которые плодятся из-за отсутствия своей истории и корней.
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