Может в корне изменить дело»: правозащитник рассказал, что ждет Рашкина после инцидента с лосем

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМожет в корне изменить дело»: правозащитник рассказал, что ждет Рашкина после инцидента с лосем После инцидента с убитым лосем депутата Госдумы Валерия Рашкина могут лишить неприкосновенности и отравить в тюрьму.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПриветливая НезнакомкаЛюбитель красного флага , поэтому крови не боялся. В машине топор в крови и водитель пьяныйПриветливая НезнакомкаЛюбитель красного флага , поэтому крови не боялся. В машине топор в крови и водитель пьяныйГМГеоргий МихалевОтмажут скотину, тут и думать нечего.Дормидонт ТритатулькинОбвинят лося или скажут что Путин с Шойгу в Сибири завалили лося и подкинули Рашкину...Надежда Андреевавначале напоив его - то ли лося, то ли рашкинаВВВладимир Влось сам на него напал. Он просто защищался.Наталия ПодолякНе посадят ! Вывернется !!!Танюшка Мелентьевапреступник должен сидеть в тюрьме. от какой бы партии он не был. а КПРФ . отмазывая своих деятелей . теряет рейтинг.Лада МираОтличная подстава. Не угоден Зю и ПуКомментировать
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