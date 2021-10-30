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Может в корне изменить дело»: правозащитник рассказал, что ждет Рашкина после инцидента с лосем

Может в корне изменить дело»: правозащитник рассказал, что ждет Рашкина после инцидента с лосем

После инцидента с убитым лосем депутата Госдумы Валерия Рашкина могут лишить неприкосновенности и отравить в тюрьму.

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Приветливая Незнакомка
Любитель красного флага , поэтому крови не боялся. В машине топор в крови и водитель пьяный
Приветливая Незнакомка
Любитель красного флага , поэтому крови не боялся. В машине топор в крови и водитель пьяный
Георгий Михалев
Отмажут скотину, тут и думать нечего.
Дормидонт Тритатулькин
Обвинят лося или скажут что Путин с Шойгу в Сибири завалили лося и подкинули Рашкину...
Надежда Андреева
вначале напоив его - то ли лося, то ли рашкина
Владимир В
лось сам на него напал. Он просто защищался.
Наталия Подоляк
Не посадят ! Вывернется !!!
Танюшка Мелентьева
преступник должен сидеть в тюрьме. от какой бы партии он не был. а КПРФ . отмазывая своих деятелей . теряет рейтинг.
Лада Мира
Отличная подстава. Не угоден Зю и Пу

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