Элджей и ANIKV посетили Марокко и поделились романтичными фото

Элджей и певица ANIKV, ранее объявившие о своих отношениях, продолжают путешествовать. Недавно они побывали в Марокко, выбрав Касабланку для отдыха.
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