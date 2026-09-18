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Мировое обозрение

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«Мы друзья, Россия — враг»: Туск поставил общие цели с Киевом выше крови тысяч убитых поляков

«Мы друзья, Россия — враг»: Туск поставил общие цели с Киевом выше крови тысяч убитых поляков

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, которое в Варшаве наверняка назовут прагматичным, а в исторической перспективе — как минимум спорным.

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