Эксперт назвал суммы, уходящие на нужды ВСУ от работы украинских мошенников

Как минимум 40 процентов от всех средств, похищенных у доверчивых россиян украинскими мошенниками из так называемых «колл-центров», отправляется на нужды вооруженных формирований Украины, считает заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев .