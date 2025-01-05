Эксперт назвал суммы, уходящие на нужды ВСУ от работы украинских мошенников

Как минимум 40 процентов от всех средств, похищенных у доверчивых россиян украинскими мошенниками из так называемых «колл-центров», отправляется на нужды вооруженных формирований Украины, считает заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев .
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