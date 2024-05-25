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Свежие комментарии

Виктор Медведчук: В Украине больше некому вести переговоры о мире

Виктор Медведчук: В Украине больше некому вести переговоры о мире

Владимир Зеленский больше не имеет права представлять Украину на международной арене. Причём вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать… Его подпись на документах не значит ровно ничего, так как не имеет юридической силы.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Медведьчукча спит и видит себя президентом новой украины.
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