Владимир Зеленский больше не имеет права представлять Украину на международной арене. Причём вопрос не в том, может или нет, а в том, что он не имеет никакого права это делать… Его подпись на документах не значит ровно ничего, так как не имеет юридической силы.
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