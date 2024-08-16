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Царьград

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Синоптики рассказали, как изменит погоду в Свердловской области вторичный циклон

Синоптики рассказали, как изменит погоду в Свердловской области вторичный циклон

Центр циклона "Ottilie" плавно смещается на северХолодные циклоны, которые с начала августа кружат над Свердловской областью, принесли в регион много осадков и мало тепла.

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