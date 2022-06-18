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Экс-спортивный директор «Зенита» Рибальта получил должность в «Марселе»

Хавьер Рибальта назначен спортивным директором «Марселя».  41-летний испанец хорошо знаком с президентом французского клуба Пабло Лонгорией по совместной работе в «Ювентусе».

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