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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о том, что Трусова не будет участвовать в олимпийском отборе: «Какая Трусова вообще? Как будто писать больше не о чем»

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что Александра Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе на Игры, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».

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