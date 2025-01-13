Тарасова о том, что Трусова не будет участвовать в олимпийском отборе: «Какая Трусова вообще? Как будто писать больше не о чем»

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что Александра Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе на Игры, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».
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