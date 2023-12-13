Конгрессвумен Грин: США могут отправить своих военных на Украину

РИАМО - 13 дек. Американские власти могут послать на Украину своих военных, так как заинтересованы в продолжении конфликта с Россией, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости.
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