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Bloomberg: США введут санкции против компаний из КНР за поставку чипов в РФ

Bloomberg: США введут санкции против компаний из КНР за поставку чипов в РФ

Новые санкционные ограничения, которые готовят США, коснутся поставок в Российскую Федерацию полупроводниковых чипов, производящихся за пределами Соединенных Штатов, но при помощи американских технологий и оборудования.

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