В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему в здании бывшего санатория появится исправцентр

Здание бывшего санатория на Просторной, 1 в Екатеринбурге отдали под постройку исправительного центра, потому что там большая огороженная территория, а само помещение оптимально по конструктивным особенностям.
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