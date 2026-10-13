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Военное обозрение

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Р-13: новая дальность, прежняя необходимость всплывать

Р-13: новая дальность, прежняя необходимость всплывать

65 лет назад советский флот получил первую баллистическую ракету, изначально спроектированную для подводной лодки: Р-13 увеличила дальность стрельбы в 3,6 раза, прошла испытания пуском с ядерной боевой частью в штормовом Баренцевом море — но перед стартом ракетоносец по-прежнему обязан был всплыть, и изменить это предстояло лишь следующему комплексу.

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