Р-13: новая дальность, прежняя необходимость всплывать

65 лет назад советский флот получил первую баллистическую ракету, изначально спроектированную для подводной лодки: Р-13 увеличила дальность стрельбы в 3,6 раза, прошла испытания пуском с ядерной боевой частью в штормовом Баренцевом море — но перед стартом ракетоносец по-прежнему обязан был всплыть, и изменить это предстояло лишь следующему комплексу.