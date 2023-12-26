Оппозиционер Алексей Навальный находится в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Глава ОНК подтвердил перевод Алексея Навального в колонию ИК-3 в ЯНАО
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Прошёл слух, что в Кремлёвской больнице на излечении перед выборами.
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20 час.
Ксения Фотина
Вчера был в колонии "Полярная сова", сегодня " Полярный волк". А с какой целью стали вбрасываться материалы о Навальном ? Он что, историческая ещё живая личность, орденоносец какой-нибудь ? Или людям интересны названия ИТЛ, что за Полярным кругом ?!
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20 час.
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