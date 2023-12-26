Глава ОНК подтвердил перевод Алексея Навального в колонию ИК-3 в ЯНАО

Ксения Фотина

Вчера был в колонии "Полярная сова", сегодня " Полярный волк". А с какой целью стали вбрасываться материалы о Навальном ? Он что, историческая ещё живая личность, орденоносец какой-нибудь ? Или людям интересны названия ИТЛ, что за Полярным кругом ?!