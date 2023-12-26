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Глава ОНК подтвердил перевод Алексея Навального в колонию ИК-3 в ЯНАО

Глава ОНК подтвердил перевод Алексея Навального в колонию ИК-3 в ЯНАО

Оппозиционер Алексей Навальный находится в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Прошёл слух, что в Кремлёвской больнице на излечении перед выборами.
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20 час.
Ксения Фотина
Вчера  был в колонии &quot;Полярная сова&quot;, сегодня &quot; Полярный волк&quot;. А с какой целью стали вбрасываться материалы о Навальном ? Он что, историческая ещё живая личность, орденоносец какой-нибудь ? Или людям интересны названия ИТЛ, что за Полярным кругом ?!
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20 час.

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