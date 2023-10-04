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Дана Борисова: “У меня было девять абортов за семь лет от женатых мужчин”

Дана Борисова: “У меня было девять абортов за семь лет от женатых мужчин”

Телеведущая Дана Борисова, одна из самых скандальных знаменитостей, прожила жизнь, полную взлетов и падений.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Она бы еще рассказала с кем и как сексом занималась,простота,хуже воровства
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14 час.
А
Алексей
Шлёндра она обычная
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14 час.
Е
Евлампий
Очень бурная жизнь во всей красе
Ответить
47 мин.

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