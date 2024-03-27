Назван простой способ отмыть стеклянные поверхности до блеска

Отмыть стеклянные поверхности до блеска удастся с помощью картофеля. Эксперты заверили, что благодаря использованию картофеля при мытье стеклянной перегородки в ванной, а также окон, зеркал и других поверхностей можно добиться такого впечатляющего результата, которого не будет даже при применении дорогой бытовой химии.
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