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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Через единство - к миру и созиданию. Посмотрите, как молодежь района благоустраивала Парк Мира в Глуше.

Через единство - к миру и созиданию. Посмотрите, как молодежь района благоустраивала Парк Мира в Глуше.

Напомним, что в Бобруйском районе проходит акция ´Сохраняя память´, инициированная общественными организациями Приберезинского края, в рамках которой благоустраиваются братские могилы, воинские захоронения, а также другие памятные места.

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