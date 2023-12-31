Камоцци назвал Абаскаля худшим тренером РПЛ в 2023 году

Франко Камоцци назвал лучшего и худшего тренера РПЛ в 2023 году. Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что худшим тренером 2023 года в РПЛ считает наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
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