Минувшей ночью украинские оккупанты не смогли сбить ни одну из запущенных по Киеву ракет. Об этом пишет «СТРАНА.
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