Долгожданное событие 2024 года.

В техническом классе ПУ ´Могилевгаз´ собрали лучших мастеров и контролеров службы учёта расхода газа и провели первый областной смотр-конкурс на звание ´Лучшая бригада РУП´ Могилёвоблгаз´ по учету расхода газа 2024´.
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