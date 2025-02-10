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Царьград

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Сеть магазинов «Светофор» закрылась из-за просроченного мяса

Сеть магазинов «Светофор» закрылась из-за просроченного мяса

Продукция с истекшим сроком годности была изъята и уничтожена.Основной причиной закрытия магазинов сети «Светофор» стало обнаружение продаж просроченного мяса без соответствующей документации, сообщает телеграм-канал Mash.

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