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Замглавы МИД РФ Грушко назвал план по передаче Западом самолетов F-16 Украине «эскалационным сценарием»

Замглавы МИД РФ Грушко назвал план по передаче Западом самолетов F-16 Украине «эскалационным сценарием»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал намерение стран Запада передать F-16 Украине, сообщает ТАСС.

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