Жителям столичного региона следует быть осторожными в жару из-за риска теплового удара

Жителям столичного региона следует быть осторожными, выходя на улицу в условиях аномальной жары. По словам заведующего кардиологическим отделением регионального сосудистого центра Сергея Какорина, даже при температуре воздуха до +30 градусов по Цельсию высок риск теплового удара.