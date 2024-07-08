Жителям столичного региона следует быть осторожными в жару из-за риска теплового удара

Жителям столичного региона следует быть осторожными, выходя на улицу в условиях аномальной жары. По словам заведующего кардиологическим отделением регионального сосудистого центра Сергея Какорина, даже при температуре воздуха до +30 градусов по Цельсию высок риск теплового удара.
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