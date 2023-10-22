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Медвежий угол

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Слабый псевдогигант, будущее на смертях и мощь «сонного Джо»

Слабый псевдогигант, будущее на смертях и мощь «сонного Джо»

Вчера в Израиле был первый день, когда практически почти не было обстрелов с обоих сторон. Первый раз за две недели не звучали сирены в центре страны и не бухали разрывы ракет… Жертвы удара Израиля по церкви Святого Порфирия в Секторе Газа.

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