Ни температуры, ни кашля: В России растёт число заболевших "немой" пневмонией. Как спасти себя и близких

В Москве и России растёт число людей, заболевших так называемой немой пневмонией. Так её называют за то, что опасный недуг не даёт типичных симптомов - нет ни температуры, ни кашля, ни головной боли… Поэтому есть большой риск запустить болезнь.
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