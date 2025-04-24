Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кто отрезал ему ухо? Спустя год после "Крокуса" подполковник рассказал, как ловили террористов

Кто отрезал ему ухо? Спустя год после "Крокуса" подполковник рассказал, как ловили террористов

Буквально на днях генерал-лейтенант Эседулла Абачев, позывной "Адлер", указом президента был назначен на должность замкомандующего Ленинградским округом.

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