Avia.pro Представьте себе: вы идёте по жизни, наслаждаетесь своими буднями, и вдруг — бац! Ваша реальность оказывается перевёрнутой вверх дном каким-то радикальным учением, которое, словно плесневелый хлеб, подсовывают вам под видом духовной пищи.
«Бить так, чтобы не оставлять следов» — имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой - видео
Комментарии
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Валерий Беседин
Какой затейник имам однако. То-то они выступают за укутывание своих женщин в балахоны... Это чтобы побои не было видно. (((
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1 час.
Ч
Чужестранка
У любящего мужа жена расцветает, дети счастливые, и дом полон радости! А какую радость может излучать избитая униженная женщина? У этого человека нет души. Как он стал имамом? Как он может духовно окормлять верующих, если он дикарь, сошедший с дерева?
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1 час.
алекс кузь
Квантовая физика, энергоуровни, иерархия горнегл мира. Чего натягивать светские манеры на неподготовлннных. Ссср сильно торопился с воспитанием советского человека, но не успел. Сегодня зачем пускать в страну инородцев с другим уровнем культуры.
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3 мин.
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