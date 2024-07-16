«Бить так, чтобы не оставлять следов» — имам казанской мечети рассказал, как «правильно» издеваться над женой - видео

Валерий Беседин Какой затейник имам однако. То-то они выступают за укутывание своих женщин в балахоны... Это чтобы побои не было видно. (((

Ч Чужестранка У любящего мужа жена расцветает, дети счастливые, и дом полон радости! А какую радость может излучать избитая униженная женщина? У этого человека нет души. Как он стал имамом? Как он может духовно окормлять верующих, если он дикарь, сошедший с дерева?