Как на курс рубля повлияет возврат иностранных компаний с опционами

Ключевые игроки и их бизнес-модели После событий 2022 года, на фоне возросшей геополитической напряжённости, многие иностранные компании, покидая Россию, включали в договоры опционные условия, позволяющие вернуть активы в будущем.
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