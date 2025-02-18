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Блог частного инвестора

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Как на курс рубля повлияет возврат иностранных компаний с опционами

Как на курс рубля повлияет возврат иностранных компаний с опционами

Ключевые игроки и их бизнес-модели После событий 2022 года, на фоне возросшей геополитической напряжённости, многие иностранные компании, покидая Россию, включали в договоры опционные условия, позволяющие вернуть активы в будущем.

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