💭💭💭💭 Киевские террористы не усвоили уроки катастрофы на Чернобыльской АЭС Так считает председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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💭💭💭💭 Киевские террористы не усвоили уроки катастрофы на Чернобыльской АЭС Так считает председатель Госсовета РК Владимир Константинов.