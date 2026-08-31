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Царьград

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Арктика. Что происходит? НАТО несёт конфликт во льды, а Россия строит Северную Империю

Арктика. Что происходит? НАТО несёт конфликт во льды, а Россия строит Северную Империю

Арктика — один из главных рубежей безопасности, промышленного суверенитета и будущего России — территория, где идёт борьба за транспортные коридоры, технологии, ресурсы и право самим определять свою судьбу.

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