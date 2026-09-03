Калинская победила Ван Синьюй и вышла в третий круг US Open

Русская теннисистка Анна Калинская триумфально прошла во третий круг Открытого чемпионата США, победив Ван Синьюй из Китая со счётом 7:5, 2:6, 6:3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны РФ: на...
- Кто тащит предате...
- ЛГ 4000 лекарств, ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым