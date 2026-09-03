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Царьград

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Калинская победила Ван Синьюй и вышла в третий круг US Open

Калинская победила Ван Синьюй и вышла в третий круг US Open

Русская теннисистка Анна Калинская триумфально прошла во третий круг Открытого чемпионата США, победив Ван Синьюй из Китая со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

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